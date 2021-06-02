Зурабишвили помиловала восемь осужденных женщин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в честь Дня пришествия святой Нино-крестительницы в Грузию помиловала восемь осужденных женщин, информирует пресс-служба главы государства.

Соответствующий акт был подписан 2 июня.

Пенитенциарные учреждения покинут четыре женщины, а еще четверым сокращен срок тюремного заключения, уточняет Sputnik Грузия.

Святая Нино, принесшая христианство на территорию Грузии, Грузинской православной церковью поминается дважды в год: 1 июня – в день ее пришествия в страну, и в день ее кончины – 27 января.