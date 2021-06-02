Вильфанд анонсировал начало купального сезона на Черном и Азовском морях

Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море, сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, уточняв, что это произойдет середине-конце июня.

"Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше", - сказал он, уточнив, что такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму - на неделю позже.

По его сливам, самая высокая температура сейчас на Азовском море. "Здесь в первой декаде июня наступает купальный сезон, уже сейчас в Ейске 20 градусов, в Бердянске – 22 градуса", - цитирует синоптика РИА Новости.

Вильфанд также отметил, что Быстрого начала купального сезона в Москве ждать не стоит. "В лучшем случае это будет в начале второй декады", - сказал он.