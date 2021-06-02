Курорты Египта могут стать доступными для россиян этим летом – МИД России

Не исключено, что россияне смогут полететь на египетские курорты уже этим летом, - заявил сегодня замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Если есть решение принципиальное - возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять, и чем быстрее, тем лучше", - сказал замминистра в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключив, что это может произойти в ближайшее время, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что аэропорты курортов Египта недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, штаб примет соответствующее решение, - сказал представитель Кремля, не озвучив хотя бы примерные сроки возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-аш-Шейх.