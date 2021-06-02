Попова: российские специалисты смогут создавать вакцины за четыре месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе своего выступления в Совете Федерации, что в будущем российские специалисты смогут создавать вакцины за четыре месяца.

По ее словам, в случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет созданных резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий.

"На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца", - сказала она.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлены 5 090 249 случаев заражения.