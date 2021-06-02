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Молодежь Северного Кавказа соберется на "Машук" в очном формате

Молодежь Северного Кавказа соберется на &quot;Машук&quot; в очном формате

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" нынешним летом пройдет в обычном, очном, формате, - сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Будет две смены в очном формате, но с элементом онлайн. Опыт прошлого года нам понравился, мы вовлекли десятки тысяч молодых людей в "Машук", поэтому мы его сохраним. Но дети будут на площадке", - заявил Владимиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), добавив: в сменах также примут участие молодые люди из разных регионов России, передает "Это Кавказ".

Губернатор подчеркнул, что важнейшие задачи форума - гармонизация межнациональных отношений и патриотическое воспитание детей со всего Северного Кавказа.

Напомним, Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, в нынешнем году он пройдет в августе.

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Вестник Кавказа

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