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"Северный поток-2" начинает работать в тест-режиме

&quot;Северный поток-2&quot; начинает работать в тест-режиме

Объекты "Северного потока-2" в Ленинградской области начиная со следующие недели переходят на тестовый режим работы для подготовки пуска газа в Германию.

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам участия в пленарном заседании бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приветствует заявления Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока-2".

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Вестник Кавказа

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