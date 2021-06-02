Армянские военные вторглись на территорию Азербайджана

Вооруженные силы Армении численностью около 40 человек вошли на территорию Азербайджана в 400 м в направлении села Армудлу Кельбаджарского района республики. Об этом информирует Минобороны Азербайджана, уточняя, что вторжение было совершено накануне вечером.

В азербайджанском военном ведомстве подчеркнули, что после незамедлительных мер, принятых ВС Азербайджана, противник был выведен с территории республики. Уточняется, что операция по выводу личного состава ВС Армении с территории Азербайджана прошла без применения оружия.

В связи со случившимся азербайджанское военное ведомство акцентирует внимание на том, что данный инцидент – это очередная провокация, ответственность за которую несет армянская сторона. "Инцидент еще раз показывает, что Армения стремится к обострению ситуации вдоль государственной границы между двумя странами, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, обращает на себя внимание политическая воля, проявленная Баку при ответе на провокацию армянских военных. "Хотя армянские военные намеренно вторглись на азербайджанскую землю и продвинулись довольно глубоко, ВС Азербайджана не стали брать их под контроль, а только вернули их на территорию Армении. Таким образом Баку вновь продемонстрировал, что не ищет путей к новой эскалации напряженности в отношениях с Арменией, а стремится лишь соблюсти собственный суверенитет – даже в условиях, когда Ереван открыто провоцирует локальные конфликты на границе", - сказал он.

"Вторжение 40 солдат ВС Армении в Азербайджан – это очевидная попытка очередной "пассивно-агрессивной" провокации, целью которой является сдача армянских военных в плен, чтобы потом премьер Никол Пашинян мог заявить на международной арене, что Азербайджан "удерживает военнопленных". Поскольку Баку изначально передал Армении всех военнопленных во исполнение Заявления от 10 ноября, Ереван начал забрасывать на азербайджанские земли диверсантов, чтобы было кого в дальнейшем называть "военнопленными", хотя войны нет, есть послевоенное продвижение к мирному договору, в процессе которого власти Армении пытаются показать себя страдающей стороной, хотя именно они и саботируют исполнение ноябрьского Заявления", - подчеркнул Андрей Петров.

"Искусственно раздутые скандалы вокруг делимитации границы и сдающихся в плен диверсантов уже были использованы Ереваном как повод прекратить работу в трехсторонней комиссии Азербайджан-Россия-Армения по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Когда Мгер Григорян официально объявил об этом, все стало на свои места: современный Ереван не желает нести никакие обязанности и полагает, что это лишь ему все что-либо должны: Россия должна выдать денег, оружия и предоставить военную защиту любых ереванских затей, Азербайджан должен отдать свои законные территории под одну националистическую мечту, Запад должен надавить на Турцию для признания другой националистической мечты. А Армения будет только принимать полагающееся ей", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Это, в свою очередь, означает, что Армения частично вышла из-под контроля России и будет теперь дестабилизировать Южный Кавказ. У нее для этого не так много инструментов из-за того, что ее армия разгромлена, однако провокации, подобные сегодняшней и происходившим на прошлой неделе, наверняка будут повторяться. Армянские военные будут вторгаться на территорию Азербайджана с целью сдаться в плен, а армянское руководство будет затем на встречах с западными лидерами, как накануне Пашинян с Макроном, рассказывать, в каком угнетенном состоянии находится Армения, проигравшее войну государство-агрессор. Изменится ли что-либо после парламентских выборов? Пока неясно", - заключил Андрей Петров.