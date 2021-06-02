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Nord Stream 2 AG: "Северный поток-2" будет достроен

Nord Stream 2 AG: &quot;Северный поток-2&quot; будет достроен

Руководство компании - оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ по реализации проекта сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид.

По его словам, в компании уверены, что строительство трубопровода будет завершено.

"Газопровод будет готов", - сказал он на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он также отметил, что несмотря на то, что Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад, диалог сторон должен быть продолжен, передает ТАСС.

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