России удалось переломить ход пандемии коронавируса – Минздрав

Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать ее с помощью вакцин, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и естественно на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но это возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал Гриднев на сессии Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса сейчас проводится во всех регионах России, в арсенале российских медиков уже три вакцины, на подходе четвертая отечественная вакцина "Спутник Лайт", - добавил замминистра.