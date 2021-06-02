России удалось переломить ход пандемии коронавируса – Минздрав
Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать ее с помощью вакцин, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и естественно на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но это возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал Гриднев на сессии Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса сейчас проводится во всех регионах России, в арсенале российских медиков уже три вакцины, на подходе четвертая отечественная вакцина "Спутник Лайт", - добавил замминистра.
Вестник Кавказа
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