Минобороны России отследит ход учений Sea Breeze

Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breaze и реагировать в интересах безопасности страны, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", - сказал он.

Также он отметил, что несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".