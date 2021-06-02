Непогода оставила без электричества волгоградское Городище

В Волгоградской области энергетики устраняют последствия аварии на трансформаторной подстанции, вызванной дождями и грозами, - сообщает пресс-служба областной администрации.

"Аварийные службы АО "Волгоградэнерго" оперативно восстановили подачу ресурса для 3 тыс потребителей в поселке Городище, и в течение трех-четырех часов к электроэнергии подключат оставшихся 1,6 тыс потребителей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сегодня в Волгоградской области также ожидается неустойчивая погода, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град, сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.

Все оперативные, аварийно-ремонтные службы области переведены в режим повышенной готовности, - говорится в сообщении.