Матвиенко: в России не будет обязательной вакцинации от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала она на заседании Совфеда.

Матвиенко также заявила о необходимости разъяснять людям, что информация про обязательность вакцинации не соответствует действительности.

В конце мая на сайте правительства Якутии появилось сообщение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Позднее пресс-служба переформулировала сообщение, поменяв слово "обязательная" на "массовая".



Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлены 5 090 249 случаев заражения.