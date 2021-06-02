Президентом Израиля избран Ицхак Герцог

Председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог в ходе тайного голосования на пленарном заседании Кнессета избран 11-м президентом Израиля. Об этом информирует парламентский телеканал.

Согласно предварительным данным за Герцога проголосовали в первом туре 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Герцог в первой декаде июля сменит на этом посту нынешнего президент Израиля Реувена Ривлина.

Ранее сообщалось, что на место президента еврейского государства претендовали два кандидата: бывший глава партии "Авода", нынешний председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог и общественная активистка, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.

Ицхак Герцог – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога и внук главного раввина Израиля Ицхака Галеви Герцога. Учился в университете Корнел и в Нью-Йоркском университете, работал адвокатом.

После избрания в израильский парламент в периоды пребывания партии "Авода" в правительстве занимал посты министра строительства, туризма, социального обеспечения. В 2013 году возглавил "Аводу" и занял пост председателя оппозиции, затем избрался на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут"), после чего покинул Кнессет.