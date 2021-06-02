В Минздрав поступила петиция с требованием официально признать постковидный синдром

В министерство здравоохранения РФ поступила петиция, в которой 1,5 тыс граждан просят признать постковидный синдром и разработать правила помощи пациентам.

«Большинство врачей о нем [постковидном синдроме] до сих пор не подозревают, жалобы пациентов игнорируются, а в медицинские карты записываются иные, сходные по симптоматике диагнозы. Люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети, а не к медикам, у которых нет стандарта по лечению таких пациентов», - приводит «Коммерсантъ» текст петиции.

Автор инициативы Юлия Власенко, уже год ощущающая последствия коронавируса в виде проблем с обоняниям и центральной нервной системой, уверена - постковидный синдром стал массовой проблемой, необходимо выработать единый стандарт лечения.

Отметим, эта болезнь внесена в международную классификацию, во многих странах уже официально существуют термины Post-COVID-19 syndrome (постковидный синдром) и Long COVID (длинный ковид).