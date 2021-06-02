В Сочи открывается для посещения уникальный объект "Корыта"

Завтра, 3 июня, в Национальном парке Сочи откроют для посещения один из популярных объектов показа "Корыта", - сообщает пресс-служба национального парка.

Уникальный природный объект находится в Дагомысском участковом лесничестве Лазаревского района, а назван он благодаря небольшим углублениям в виде корыт, заполненных водой. Посетить "Корыта" можно будет ежедневно с 9:00 до 19:00, - передает "АиФ-Юг".

Также из-за увеличения светового дня изменился режим работы рекреационного объекта "Смотровая башня на горе "Большой Ахун": подняться на одну из главных достопримечательностей Сочи теперь можно ежедневно и днем, и ночью, но – в определенное время: днем с 9:00 до 19:00, а ночью с 19:00 до 01:00, - говорится в сообщении.