Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Маврикии

Маврикий зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Республики Маврикий", - сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4%.

"Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса. "Спутник Лайт" основан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и позволяет быстрее вакцинировать большие группы населения, создавая коллективный иммунитет за короткий период времени", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.