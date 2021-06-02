Большегрузам запретят дороги Ставрополья с 15 июня

Пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила о том, что начиная с 15 июня в регионе запрещено передвижение большегрузов по некоторым трассам в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.

Согласно правилам, рейсы крупногабаритного транспорта смогут выполняться с 21:00 до 9:00.

Ограничения не затронут пассажирские автобусы, а также перевозку грузов для восстановительных работ после чрезвычайных ситуаций и других происшествий, а также дорожного ремонта.