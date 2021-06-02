В центре Еревана стреляли, есть жертва

Сегодня днем в центре Еревана на улице Абовяна гремели выстрелы – был убит человек.

Инцидент произошел напротив кинотеатра "Москва" и гостиницы "Голден Тюлип". Как написала в своем аккаунте в Facebook независимый депутат Наира Зограбян, проходя по улице Абовяна, она увидела ужасающую картину.

"У меня сложилось впечатление, что мы вернулись в неконтролируемые 90-е. Правительство Пашиняна превратило страну в неуправляемый хаос, где любой расстреливает всех, кого хочет", написала депутат, цитирует ее Sputnik Армения.

Пост Зограбян завершила, напомнив слова и.о премьера Армении о том, что "в нашей стране ни один вопрос отныне не будет решаться выстрелами".

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.