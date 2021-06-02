В МИД РФ прокомментировали ситуацию со списком недружественных стран

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время российская сторона не готова обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран, сроки также не обсуждаются.

"Очень тяжелая ситуация сложилась в наших отношениях с США и Чешской Республикой, что, собственно говоря и побудило создать такой инструмент", - сказал он, добавив, что "мы не готовы сейчас обсуждать даже в первом приближении, когда возможны изменения, возможны ли они в принципе в этом списке".

Дипломат подчеркнул, что Москва не относится к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. "Это юридический акт, это платформа для реализации определенных решений, принятых у нас", - сказал он, отметив, что список не будет формироваться лишь на основании политических сигналов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен, напоминает РИА Новости.