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Ожоги всего тела получили в Тбилиси любительницы загара

Ожоги всего тела получили в Тбилиси любительницы загара

В Тбилисский ожоговый центр с началом лета начали поступать первые пациентки.

Госпитализированы две девушки, по словам директора центра Гуги Кашибадзе, у пациенток после солнечных ванн обожжена практически вся поверхность тела. Им оказывается медицинская помощь.

Врач отметил, что в этом году пока не было случаев ожогов от отвара из листьев инжира - популярный в народе метод для быстрого получения загара. Он напомним, что использование этого отвара часто приводит к ожогам 2-3 степени.

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Вестник Кавказа

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