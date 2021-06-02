Главная » Новости

Кнессет избирает 11-го президента Израиля

Кнессет избирает 11-го президента Израиля

Депутаты израильского Кнессета (парламент) приступили к тайному голосованию. 120 парламентариям предстоит избрание 11-го президента Израиля, который в первой декаде июля сменит на этом посту Реувена Ривлина.

"В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля", - информирует пресс-служба МИД еврейского государства, передает ТАСС.

На этот пост президент Израиля претендуют два кандидата: бывший глава партии "Авода", нынешний председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог и общественная активистка, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.

Ни одна фракция Кнессета не объявляла о поддержке того или иного кандидата, фаворитом считается Ицхак Герцог.

715 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!