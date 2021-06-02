Турция может открыться для россиян к июлю - Ростуризм

Не исключено, что отправиться на турецкие курорты россияне смогут уже к июлю, - заявила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала она в программе "Поздняков" на НТВ, передает ТАСС.

Россияне, понадеявшись на снятие коронавирусных ограничений на полеты в Турцию, только на июнь забронировали туры в эту страну как минимум на 25 млрд рублей, и это – дополнительно к полумиллиону туров, забронированных в апреле-мае, сообщил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, добавив: Турция - очень популярное направление, и 65% туристов не меняют, а оставляют свои туры в Турцию на будущие даты, хотя не факт, что это популярное туристическое направление вскоре откроется.

31 мая российские власти продлили до 21 июня ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией, введенные 15 апреля текущего года, в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусу в этих странах. Несмотря на это, Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ, - сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар, подчеркнув, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Турции значительно улучшилась, а число заболевших снизилось с 61 400 по состоянию на 15 апреля, когда Россией было принято решение о прекращении полетов в Турцию, до 8738 по состоянию на 26 мая.