Жадность привела жителя Ставрополья на скамью подсудимых

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о неуплате налогов, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что с 2016 по 2019 годы обвиняемый не внес в бюджет России более 168 млн рублей, помимо этого он скрыл деньги, которыми должны были расплатиться за недоимку по налогам на сумму, превышающую 12 млн рублей.

Ущерб от действий подозреваемого превысил 180 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в "Уклонении от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере" и "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам".