В Крыму заработали новые стационарные пункты вакцинации

За минувшую неделю в Крыму открылись еще семь дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19, - рассказал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"Сейчас на полуострове функционирует 109 пунктов вакцинации - за прошедшую неделю мы увеличили их количество еще на семь стационарных пунктов", – отметил Остапенко, передает "АиФ-Крым".

С начала прививочной кампании полуостров получил 267 122 дозы вакцины, и на сегодняшний день ею привились 232 866 человек, а 170 076 пациентов получили второй компонент, - добавили в региональном Минздраве.