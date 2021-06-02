Еще 8,8 тыс россиян заразились COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 8,8 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 8 832 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 153 (13,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 842, в Петербурге - 828, в Московской области - 761. В Крыму 99 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 98, в Дагестане - 50, в Ставропольском крае - 50, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 14, в Ингушетии - 12, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 8.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных достигло в России 5 090 249 человек.

За сутки выписаны 9 020 человек, за весь период - 4 702 599 человек.

За сутки умерли 394 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 122 267 человек.