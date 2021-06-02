В Павлодаре авария на дороге в аэропорт унесла жизнь женщины

В Павлодаре произошло ДТП с участием автомобиля BMW, в результате которого погибла женщина. Об этом сообищи в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Авария случилась по дороге в аэропорт 1 мая.

Как отмечается, 27-летний водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево и опору освещения. В результате столкновения его 26-летнюю пассажирку доставили с различными травмами в больницу, где она впоследствии скончалась.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает "Sputnik Казахстан".