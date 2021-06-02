Трассу под Нур-Султаном залило топливом

На трассе Екатеринбург - Алматы случилось ЧП - три тонны горючего вылилось из цистерны на проезжую часть.

"Водитель направлялся в столицу, грузовик перевозил семь тонн топлива. Из-за возникшей технической неисправности произошла разгерметизация цистерны автомашины DAF. В итоге почти три тонны ГСМ вылились на проезжую часть", - уточнили в пресс-службе полиции Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

Топливо на трассе грозило крупный пожаром, сотрудники Аршалынского райотдела и патрульные до приезда пожарных перекрыли опасный участок автодороги.

Пожарные обезвредили горючее - залили загрязненный участок автодороги водой и посыпали песком.