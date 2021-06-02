В Симферополе "заминировали" детскую больницу - СМИ

Сотрудники силовых ведомств Крыма проверяют в Симферополе информацию о взрывном устройстве в Республиканской детской клинической больнице, - передает Крыминформ.

"Анонимный звонок поступил сегодня утром. Звонивший не представился и сообщил о заложенном взрывном устройстве в детской больнице на улице Титова. Были незамедлительно приняты меры для проверки поступившей информации", – уточнил источник в органах, передает "АиФ-Крым".

Сейчас на территории учреждения работают кинологи с собаками, - говорится в сообщении.