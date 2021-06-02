Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом, согласно которому до конца недели в Москве будет солнечно и без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь в понедельник.

"Ближайшие дожди - небольшие, кратковременные - ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно", - цитирует собеседницу РИА Новости.

Сейчас в столице + 18, давление составляет 750 мм ртутного столба.