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Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом, согласно которому до конца недели в Москве будет солнечно и без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь в понедельник.

"Ближайшие дожди - небольшие, кратковременные - ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно", - цитирует собеседницу РИА Новости.

Сейчас в столице + 18, давление составляет 750 мм ртутного столба.

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Вестник Кавказа

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