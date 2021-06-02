Гарибашвили: встреча с Эрдоганом была плодотворной

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высоко оценил результаты своего первого госвизита в Турцию, где он встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Гарибашвили, встреча была плодотворной и очень успешной.

"С президентом Эрдоганом мы рассмотрели очень важные вопросы, которые касаются отношений между двумя странами. Также мы рассмотрели вопросы дальнейшего регионального сотрудничества", – отметил он, пишет Sputnik Грузия.

Стороны согласовали проведение в этом году встречи совета стратегического уровня, чтобы рассмотреть торговые, экономические, энергетические, транспортные и другие вопросы.

Грузия и Турция решили увеличить товарооборот и взаимовыгодное партнерство. "Президент (Турции) пожелал, чтобы в течение ближайших нескольких лет товарооборот между двумя странами увеличился до трех миллиардов. Это очень важно для нашей страны. Турция является очень важным стратегическим партнером для нашей страны", – заявил Гарибашвили.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в трехстороннем формате. "Вы знаете, что у нас очень тесное стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и мы очень интенсивно продолжим работу в этом направлении", – пояснил премьер.