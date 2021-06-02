"Застрявшие" в Краснодаре пассажиры Belavia вылетели резервным бортом

Пассажиры авиарейса белорусской авиакомпании Belavia, летевшего из египетской Хургады в Минск и экстренно приземлившегося в Краснодаре, вылетели в Минск резервным самолетом авиакомпании, прибывшем за ми в Краснодар, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 8:32 мск за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Самолет авиакомпании Belavia, выполнявший рейс из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе.

В 10:23 мск резервный самолет Belavia, рейс BRU8284, благополучно вылетел в Минск из Краснодара, - , уточнили в пресс-службе.

После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива, самолет посадили на запасной аэродром в Краснодаре. Дальнейшая его эксплуатация пока приостановлена.