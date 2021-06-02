Библиотека под открытым небом начала работу в Нур-Султане

В Нур-Султане в честь Дня защиты детей заработала библиотека под открытым небом.

Юных жителей столицы и их родителей ждет выставка детских работ и книжная ярмарка,

По словам заместителя акима района Байконыр Ерлана Жаулыбаева, такие выставки будут проводить в столицы все лето. "К тому же в выходные дни будут проводиться встречи с писателями", - цитирует Sputnik Казахстан.

Библиотека находится расположена на Аллее писателей по проспекту Абая.