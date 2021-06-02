Вакцины "КовиВак" станет больше

Российские фармацевтические предприятия планируют нарастить объемы производства вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, в 4-6 раз, - следует из данных, представленных центром на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз", - следует из представленных данных, передает "Интерфакс".

Эффективность новой вакцины превышает 80%, но заключительная фаза испытаний еще не завершена, - говорится в сообщении.

Напомним, вакцина "КовиВак" – это третья российская вакцина от коронавируса, которая, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.