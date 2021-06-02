На российские курорты отправятся 600 дополнительных поездов

РЖД на летние месяцы запускает увеличенное количество дополнительных поездов на курорты Кубани и СКФО.

На курорты российского юга будут ходить 600 дополнительных поездов, еще 400 дополнительных поездов перевозчик запустит по другим направлениям.

В Telegram-канале РЖД отметили, что наибольшим спросом летом у пассажиров пользуются поездки в Анапу, Адлер, Новороссийск, на Имеретинский курорт из таких городов, как Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Мурманск и другие.