Судан намерен отказаться от российской военно-морской базы?

Власти Судана планируют пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе, - сообщил начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он, передает "Интерфакс".

Соглашение о строительстве военного объекта было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", поэтому сейчас у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны, - отметил военачальник, добавив, что соглашение пересматривается, чтобы определить в нем интересы Судана.

Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в декабре 2020 года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане ограничивалась 300 человек и одновременным нахождением в пункте максимально четырех российских кораблей.