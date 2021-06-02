Япония не может отменить Олимпиаду, несмотря на тревожные прогнозы

Япония планировала ввести двухнедельное чрезвычайное положение, призванное взять под контроль четвертую волну коронавирусной инфекции в преддверии Олимпийских игр. Но две недели прошли, а вирус продолжал оказывать сильное давление на медицинскую систему страны, поэтому ограничения были продлены еще на три недели. Затем 28 мая ЧП снова было продлено.

Общественная вещательная корпорация Австралии Australian Broadcasting Corporation сообщает, что сегодня в Токио, Осаке и нескольких других префектурах Японии снова введены ограничения. Прежние меры позволили достичь определенных успехов – в течение 17 дней число случаев заражения в Токио снижалось по сравнению с показателями начала мая, но этого недостаточно. Губернатор Токио Юрико Койке говорит, что "пришло время вспомнить, что Токио все еще находится в процессе чрезвычайного положения". Менее чем за два месяца до начала Олимпийских игр, когда в Токио прибудет более 70 тысяч иностранцев, Япония все еще борется за то, чтобы взять под контроль коронавирус.

Четвертая волна

Несмотря на в основном добровольные ограничения и низкие показатели вакцинации, Японии до сих пор удавалось избежать крупных вспышек инфекции, которые произошли в других частях Азии. Но в последние несколько месяцев ситуация в Японии стала более тревожной, полагают эксперты. В режиме чрезвычайного положения находится 10 префектур. Эксперты обеспокоены активным ростом передвижения людей в Токио и Осаке. Некоторые рестораны открыто игнорируют требование закрываться до 20:00 и не подавать алкоголь, опасаясь краха своего бизнеса из-за задержки с получением обещанных компенсационных выплат. Больницы на островах Окинава переполнены, бесплатных койко-мест для тяжелобольных нет. Осака, второй по величине город Японии, испытывает на себе удар четвертой волны. В больницах заканчиваются койки и аппараты искусственной вентиляции легких. В больничной системе Токио дела обстоят немного лучше, там больше коек в отделениях интенсивной терапии. Но это может измениться, когда иностранные спортсмены, которым для участия в соревнованиях не требуется вакцинация, начнут прибывать в столицу Японии.

Организаторы настаивают на проведении Игр

Высшие должностные лица Международного олимпийского комитета настаивают на том, что Игры должны проводиться, даже если в Токио будет действовать чрезвычайное положение. Они утверждают, что Игры не будут массовым мероприятием. Президент Оргкомитета Токио-2020 Сейко Хашимото заявила, что получила обещания от Индии, которая сейчас борется со второй волной COVID-19, и пяти других стран вакцинировать всех своих олимпийских делегатов. Президент МОК Томас Бах сказал, что 80% из 10500 спортсменов, ожидаемых в Японии, будут вакцинированы, и призвал олимпийцев сделать прививки, если они могут. Делегаты также должны пройти тестирование до и после прибытия.

Но опросы общественного мнения в Японии неизменно показывают, что большая часть населения не хочет, чтобы Игры проходили в этом году. Недавний опрос, проведенный крупнейшей газетой Японии Yomiuri Shimbun, показал, что 49% жителей Токио поддержали мероприятие. Но другой опрос, опубликованный вчера в газете Nikkei, показал, что более 60% респондентов высказались за отмену или отсрочку игр, что соответствует результатам предыдущих опросов, проведенных другими СМИ. Комментарии официальных лиц МОК, которые, похоже, отвергают опасения японцев, вызвали возмущение в социальных сетях. На прошлой неделе Бах сказал на Международном форуме спортсменов: "Приезжайте в Токио с полной уверенностью и готовьтесь". Он также назвал Токио "самым подготовленным олимпийским городом за всю историю". Баха раскритиковали в Твиттере.

МОК надеется, что по мере роста числа вакцинированных в Японии будет увеличиваться и общественная поддержка Игр. Более 6% жителей самой Японии привились. "Согласно нынешнему плану правительства, около 30% населения будет вакцинировано к концу июля", - сказал министр экономики Ясутоши Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с коронавирусом в стране. Кодзи Вада, правительственный советник по пандемии из Токийского международного университета здравоохранения и социального обеспечения, сказал, что Олимпийские игры можно провести безопасно, но стоит ожидать еще большей критики, если ситуация в больницах ухудшится или инфекция будет распространяться во время игр. "Мы опасаемся, что мутировавший вирус, обнаруженный в Индии, уже проник в Японию и может распространяться легче, чем вирус, появившийся в Британии", - сказал профессор Вада.

Почему Япония просто не отменит Олимпиаду?

Более 12 тысяч человек умерли от COVID-19 в Японии, и все большее количество медицинских организаций призывают к отмене игр из-за опасений по поводу роста числа вариаций вируса. Правительство Японии заявляет, что решение принимает МОК в одностороннем порядке. Фактически, несколько пунктов контракта, подписанного между Токио и МОК в 2013 году, означали, что город-организатор может столкнуться с финансовыми и юридическими последствиями, если он откажется от проведения.

По словам Джеффри Кингстона, жителя Токио и директора азиатской программы Университета Темпл, это сложная ситуация для премьер-министра Есихиде Суги, который должен назначить дату проведения выборов в этом году. "В политическом плане у Суги большие проблемы из-за того, что он плохо справился со вспышкой COVID-19 и кампанией по вакцинации населения, - сказал профессор Кингстон. - Думаю, что если он отменит Олимпийские игры, он обязательно проиграет". Суга находится у власти только с сентября прошлого года. "Это премьер-министр, который ничего не добился", - заключил Кингстон.