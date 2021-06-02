Сборная России по футболу представила заявку на Евро-2020

Пресс-служба сборной России по футболу представила на своей странице в Telegram финальную заявку на чемпионат Европы по футболу.

В нее попали 26 футболистов: вратари — Дюпин ("Рубин"), Шунин ("Динамо"), Сафонов ("Краснодар");

защитники — Кудряшов ("Антальяспор"), Семёнов ("Ахмат"), Джикия ("Спартак"), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — "Зенит");

полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — "Локомотив"), Черышев ("Валенсия"), Мухин (ЦСКА), Головин ("Монако"), Фомин ("Динамо"), Ионов ("Краснодар"), Зобнин ("Спартак"), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — "Зенит"), Миранчук ("Аталанта"), Макаров ("Рубин");

нападающие — Соболев ("Спартак"), Дзюба ("Зенит"), Заболотный (ЦСКА).

По итогам сборов из состава национальной команды выпали несколько игроков, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунев ("Зенит"), Самошников ("Рубин"), Евгеньев и Захарян (оба – "Динамо").

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.