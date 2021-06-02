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В России зарегистрировали препарат "Лейтрагин" для лечения ковидной пневмонии

В России зарегистрировали препарат &quot;Лейтрагин&quot; для лечения ковидной пневмонии

В конце мая в России прошел регистрацию ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса.

"25 мая ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован министерством здравоохранения РФ. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ФМБА.

В августе 2020 года Роспатент выдал ФМБА три патента в рамках разработки препарата "Лейтрагин".

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Вестник Кавказа

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