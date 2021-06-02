В МИД России ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе. Так он ответил на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве

"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном", - сказал дипломат журналистов, добавив, что "формат не согласован, многое не согласовано", передает РИА Новости.

Саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве.