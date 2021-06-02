Газовые проекты позволили Азербайджану укрепить геополитические позиции

Природный газ стал одним из важнейших факторов экономического роста и социального прогресса. Основными целями производителей и потребителей газа остаются диверсификация источников и маршрутов поставок, обеспечение доступа к богатым энергоресурсами регионам и повышение надежности поставок газа на рынки. Ведущий специалист Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в статье для Eurasia Review пишет, что Азербайджан, обладающий доказанными запасами в 2,8 трлн кубометров, стал ключевым игроком в поставках природного газа с Каспия напрямую европейским потребителям.

В газовом секторе страны задействованы многие международные энергетические компании, а крупнейшим иностранным инвестором в энергетический сектор Азербайджана остается BP. Первый и второй этапы разработки месторождения "Шахдениз" сделали Азербайджан важным производителем природного газа в регионе. Успешное сотрудничество BP и SOCAR продолжается, и в результате совместных геологоразведочных работ были обнаружены первые запасы газового конденсата на блоке "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Шахдениз-2" стал ресурсной базой для системы магистральных газопроводов Южного газового коридора (ЮГК), которая обеспечивает поставки газа из Каспийского региона в Турцию и Европу. Ожидается, что разработка "Шахдениз-2" обеспечит добычу дополнительно 16 млрд кубометров газа в год, а с учетом текущей добычи газа на "Шахдениз", а также запасов газа на месторождениях "Шафаг-Асиман", "Умид" и "Нахчыван", Азербайджан укрепит позиции в качестве нетто-экспортера газа. Все вышеперечисленные факты показывают, что ожидаемые запасы газа в стране намного выше.

2020 год стал знаменательным для Азербайджана, поскольку страна восстановила свою территориальную целостность в результате Второй Карабахской войны и завершила строительство европейского участка ЮГК - Трансадриатического газопровода (ТАР). Попытки Армении атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру Азербайджана не смогли помешать реализации проекта TAP. Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. Трубопровод TAP - стратегический проект, поддерживающий усилия Европы по повышению энергетической безопасности и политику декарбонизации экономики. Завершение строительства всех сегментов ЮГК позволило Азербайджану поставлять природный газ на различные рынки, а также укрепить свои позиции в Каспийском регионе.

С началом поставок природного газа в Европу экспорт азербайджанского природного газа в январе-апреле текущего года вырос на 79,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Увеличение экспорта природного газа напрямую связано с объемом азербайджанского газа, поставляемым в Европу. За первые четыре месяца 2021 года в Европу было поставлено около 954 млн кубометров. Крупнейшим импортером стала Италия (734 млн кубометров), а оставшиеся объемы были поставлены в Грецию (128 млн кубометров) и Болгарию (92 млн кубометров). В бюджет Азербайджана поступило около $196 млн от экспорта этого газа. Кроме того, за тот же период страна экспортировала около 5,145 млрд кубометров газа в Турцию и 1,737 млрд кубометров в Грузию.

Экспорт природного газа оказал позитивное воздействие на доходы Азербайджана от энергоресурсов, поскольку мировые рынки нефти и газа сильно пострадали от пандемии COVID-19. Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, в результате чего низкие цены на нефть и сокращение добычи сказались на экономических показателях страны.

Важным покупателем азербайджанского природного газа остается Турция. Общий объем импорта азербайджанского природного газа в Турцию увеличился в 2020 году на 21%, достигнув 11,1 млрд кубометров. Азербайджан поставляет природный газ в Турцию по Южнокавказскому газопроводу (Баку – Тбилиси - Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Ранее газ поставлялся с "Шахдениз-1" и "Шахдениз-2", однако в связи с истечением срока действия контракта в апреле 2021 года экспорт газа с "Шахдениз-1" был приостановлен. В настоящее время Азербайджан продолжает поставки газа в Турцию только с "Шахдениз-2".

Благодаря успешной энергетической политике Турция диверсифицировала источники поставок и маршруты доставки природного газа. Сотрудничество и партнерство с Азербайджаном позволило снизить зависимость от нескольких поставщиков газа. Турция продолжает процесс диверсификации - на переговорах по газу с крупными экспортерами это станет важным фактором. Как упоминалось выше, газовый контракт с "Шахдениз-1" уже истек, поэтому Азербайджану и Турции необходимо подписать новый долгосрочный контракт для углубления сотрудничества в области энергетики. Это принесет пользу обеим странам.

Турция заинтересована в том, чтобы стать газовым хабом за счет реализации различных энергетических проектов и диверсификации источников и маршрутов поставок. Увеличение объемов поставок важно и для Азербайджана как с геополитической, так и с экономической точки зрения. Азербайджан стал нетто-экспортером газа; таким образом, доходы от природного газа имеют большое значение для экономического и социального развития страны.

Таким образом, ЮГК создал основу для межрегионального сотрудничества. TAP дает странам-транзитерам несколько преимуществ. За счет диверсификации энергопоставок и маршрутов Италия укрепит свою энергетическую безопасность. Греция также диверсифицирует источники поставок и укрепит свои транзитные позиции за счет транспортировки природного газа в страны Юго-Восточной Европы. Для Албании трубопровод будет способствовать реализации генерального плана по газификации страны. Албания станет частью сети и укрепит региональное сотрудничество. Наконец, TAP открывает для Азербайджана возможность поставлять газ напрямую на один из крупнейших в мире рынков природного газа. Таким образом, Азербайджан ускорит темпы роста своей экономики.

Газовые проекты позволили Азербайджану укрепить геополитические позиции, а тесное сотрудничество с Турцией и другими партнерами позволило начать поставки газа с Каспия напрямую в Европу. Теперь Азербайджан сможет использовать доходы от природного газа для восстановления и развития территорий, освобожденных в результате Второй Карабахской войны. Восстановительные работы на освобожденных территориях уже начались, и увеличение доходов от экспорта природного газа будет иметь большое значение для обеспечения социально-экономической стабильности.