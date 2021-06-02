В Темрезе построят международный торговый центр с оборотом в $500 млн

Узбекистан планирует создать на границе с Афганистаном международный торговый центр с оборотом в $500 млн.

"Под этот центр выделено 26 гектаров земли в Термезском районе. В центре общей стоимостью $75 млн будут размещены терминалы по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также продаже продукции. Будет создана вся необходимая инфраструктура", – сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Термезский международный торговый центр планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. На территории разместятся 1800 торговых точек, крупный логистический центр, две гостиницы, больницы и пункты технического обслуживания автомобилей.

Годовой товарооборот центра составит около $ 500 млн, объем услуг - $10 млн, экспорт - $192 млн.