Южный Кавказ празднует День защиты Куры

Сегодня в Грузии, Азербайджане и Армении отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – Куры. Праздник был учрежден в 1999 году.

Кура – крупнейшая река Закавказья, она берет начало на территории Турции, впадает в Каспийское море.

Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой, часть бассейна реки находится на территории Армении и Ирана.

Sputnik Грузия отмечает, что Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный, регулярный мониторинг качества воды в реке.