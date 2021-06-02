Южный Кавказ празднует День защиты Куры
Сегодня в Грузии, Азербайджане и Армении отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – Куры. Праздник был учрежден в 1999 году.
Кура – крупнейшая река Закавказья, она берет начало на территории Турции, впадает в Каспийское море.
Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой, часть бассейна реки находится на территории Армении и Ирана.
Sputnik Грузия отмечает, что Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный, регулярный мониторинг качества воды в реке.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться