Институт Мизеса предрекает США длительную инфляцию

С технической точки зрения "инфляция" означает увеличение денежной массы. Однако большинство людей не беспокоятся о том, что происходит с денежной массой – многих волнуют высокие цены. Американский Институт Людвига фон Мизеса приводит доказательства роста инфляции в США. Продукты подорожали. Цены на соевые продукты и продукты из злаков достигли многолетних максимумов, при этом цена на кукурузу выросла с примерно 3,80 доллара за единицу товара в январе 2020 года до примерно 6,75 долларов сейчас. Стоимость куриных крылышек также достигла рекордно высокого уровня.

Цены на медь выросли до рекордно высокого уровня. Сталь также недавно торговалась по ценам, которые на 35% превышают предыдущий рекорд, установленный в 2008 году. Цена на пиломатериалы выросла почти в четыре раза с начала 2020 года и почти удвоилась только с января.

С ростом цен на сырье подскакивают и цены на промышленные товары. Это особенно заметно на рынке жилья, где средняя цена домов выросла до 329100 долларов в марте, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

Стоимость автомобилей также растет. По данным J.D. Power, с января средняя цена подержанных автомобилей выросла на 16,7%, а новых - на 9,6%.

Наиболее часто упоминаемый индикатор инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитывается на основе "городской корзины товаров", которая часто имеет мало отношения к тому, что мы на самом деле покупаем. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в марте вырос всего на 0,9%. Это был самый большой рост за месяц с 1981 года, когда годовая инфляция составляла 10,32%. Что касается индекса цен производителей, который предшествует росту потребительских цен, то по данным Министерства труда, он растет самыми высокими темпами с 2010 года.

Федеральная резервная система (ФРС) заверила общественность, что текущая инфляция носит временный характер и что она находится под контролем. Но можно ли ей верить? ФРС с момента своего создания имела ужасный послужной список в выполнении любой из задач, поставленных перед ней Конгрессом. Кроме того, ФРС или любая другая организация не может контролировать все ценники, а, следовательно, контролировать уровень инфляции.

К сожалению, ФРС годами пытается повысить инфляцию до 2% ежегодно. Центральный банк намеренно стремится снизить стоимость денег. При 2% в год деньги потеряют половину своей покупательной способности за 35 лет.

Сегодняшняя инфляция уже проблематична. Более высокая стоимость жизни больше всего вредит беднейшим американцам. Учитывая нынешнюю неопределенность относительно будущих цен, многие предприятия пытаются определить, сколько производить, поэтому может случиться перепроизводство или недопроизводство. Кроме того, если инфляция заставит иностранцев потерять доверие к доллару, они начнут выводить свои инвестиции, что может положить конец статусу доллара как основной мировой резервной валюты, тем самым спровоцировав еще более резкое снижение покупательной способности доллара.

Производство долларов уже выросло на 32,9% за последние 17 месяцев (в основном из-за ошеломляющих расходов американского правительства). Возможно, уже пройден переломный момент, когда длительная инфляция, превышающая ожидаемые уровни, стала неизбежной.