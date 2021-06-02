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В Нефтчале состоялась церемония прощания шехидом Отечественной войны

В Нефтчале состоялась церемония прощания шехидом Отечественной войны

На Аллее шехидов в Нефтчале состоялись похороны шехида Отечественной войны, военнослужащего азербайджанской армии Мамедаги Иманова.

Он родился 4 апреля 2001 года, после окончания средней школы начал военную службу в Нефтчале, а затем продолжил служить в Бейлагане.

Начиная с 27 сентября 2020 года был участником Отечественной войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана и восстановление территориальной целостности республики.

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