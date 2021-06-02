Кардиолог: низкое давление может быть опасным для жизни

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк сообщила об одном из симптомов, который должен заставить насторожиться - это резкое падение давления.

По ее словам, условно опасным давлением считается 90/60 миллиметров ртутного столба, а для некоторых людей такие показатели нормальны из-за особенностей вегетативной нервной системы. В частности, это касается молодых худых девушек, отметила она в интервью "Пятому каналу"

В то же время, если артериальное давление впервые резко упало, необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачам, для того, чтобы исключить острые состояния: к ним врач отнесла инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма и инсульт.