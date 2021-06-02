Опрос: 65% россиян не имеют сбережений

Опрос холдинга "Ромир" показал, что только треть россиян имеет "финансовую подушку" безопасности, пишет ТАСС.

"На вопрос, имеете ли вы "финансовую подушку", 35% россиян ответили положительно: 35% мужчин и 34% женщин имеют достаточно "подстраховывающих" сбережений. Более половины опрошенных (65%) признались, что сбережений они не имеют", - сообщают аналитики.

"Финансовой подушкой", а не просто "заначкой" россияне считают сумму свыше 200 тыс рублей (31%), 100-200 тыс рублей (21%), 60-100 тыс рублей (20%), 40-60 тыс рублей (14%).

При этом каждый десятый респондент считает подушкой безопасности накопления в размере 20-40 тыс рублей, еще 4% россиян назвали "финансовой подушкой" сбережения в объеме до 20 тыс рублей.

Напомним, долги по оплате ЖКХ есть у 3,2 млн россиян, только за первый квартал 2021 года количество должников по оплате коммунальных услуг в России выросло на 20%.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в России насчитывается почти 19 млн должников - около 13% от общего населения страны. За прошлый год число должников увеличилось на два миллиона.

Долговая нагрузка россиян выросла за 2020 год до рекордных объемов, а долги по кредиткам выросли этой весной до исторического максимума - 1,021 трлн рублей.

В конце мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что с бедностью в стране в настоящее время можно бороться только пособиями.