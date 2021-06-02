Цены на нефть продолжили уверенный рост на решениях ОПЕК+

На оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ цены на нефть сегодня продолжили уверенный рост.

Так, к 8:20 мск августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,36%), до $70,50 за баррель, а за минувший день Brent подорожала на $0,93 (1,3%) - до $70,25 за баррель: это максимум с мая 2019 года, - передает "Интерфакс".

Дорожает и нефть WTI - июльские фьючерсы на нее к этому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,19 (0,28%), до $67,91 за баррель, накануне контракт подорожал на $1,4 (2,1%) - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Напомним, министры ОПЕК+ накануне решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, отметив, что ускорение вакцинациидает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.