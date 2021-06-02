В кораблекрушении у берегов Туниса погибли 23 мигранта

Не менее 23 африканских мигрантов утонули в Средиземном море недалеко от Туниса. Они пытались добраться из Ливии в Италию, но случилось кораблекрушение, передает Reuters.

"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - рассказал представитель тунисского Красного Полумесяца. Он добавил, что на судне находилось более 90 мигрантов.