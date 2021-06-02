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Ставрополь ждет долгий купальный сезон

Ставрополь ждет долгий купальный сезон

Купаться в Ставрополе можно будет до 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города, пишет "АиФ".

Отметим, что купание в городе разрешено только на Комсомольском пруду. У пруда нельзя отдыхать с домашними животными, распивать алкоголь и купаться пьяным.

"Запрещается  купаться в местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями, заплывать за буйки, подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам", - подчеркнули в администрации Ставрополя.

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