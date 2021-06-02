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Эрдоган хочет обсудить с Байденом напряженные отношения Турции и США

Эрдоган хочет обсудить с Байденом напряженные отношения Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в рамках саммита НАТО хочет обсудить с президентом США Джо Байденом отношения между странами.

"Я спрошу, почему наши отношения стали такими напряженными", - поделился Эрдоган в интервью турецким журналистам.

Турецкий лидер отметил, что ни при президенте Дональде Трампе, ни при предыдущих американских президентах-демократах отношения Анкары и Вашингтона не достигали такой степени напряженности.

Напомним, встреча Байдена и Эрдогана намечена на 14 июня на саммите НАТО.

 

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Вестник Кавказа

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